رفض طلب شركة”على بابا”بمنع شركة عملات من استخدام نفس الاسم

رفض قاض أمريكى طلب مجموعة على بابا القابضة باستصدار أمر قضائى أولى بمنع شركة العملات المشفرة مؤسسة على بابا كوين التى مقرها دبى من استخدام اسم على بابا.

وقال بول أوتكين قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية فى مانهاتن، إن “على بابا” لم تبرهن على أن لديها الولاية القضائية، وأنها فشلت فى إثبات “احتمال معقول” بأن المواقع الإلكترونية التفاعلية لعلى بابا كوين قد استخدمت فى القيام بأعمال مع عملاء فى نيويورك.

وأضاف القاضى أنه لا يهم أن “على بابا كوين” ربما تدرج فى نهاية المطاف عملتها المشفرة فى البورصات الأمريكية أو أن نيويورك تستضيف أحد مواقعها الإلكترونية.

وأوضح أن أى ضرر قد يكون لحق بأنشطة وسمعة “على بابا” جراء الانتهاك المزعوم للعلامة التجارية حدث على الأرجح فى الصين، حيث يقع مقر شركة التجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة الصينية، إن “على بابا كوين” أضرت بنشاطها فى الولايات المتحدة وتسببت فى إرباك بين عملائها هناك فى انتهاك للقانون الاتحادى وقانون الولاية.

وامتنع محام باسم “على بابا” فى الولايات المتحدة عن التعقيب. ولم يرد محامون عن “على بابا” على طلبات للتعقيب، وألغى أوتكين أمر تقييد مؤقت أصدره قاض آخر فى الثانى من أبريل نيسان بحق على بابا كوين، قائلا إنها تستحق فرصة أخرى كى تبرهن على السبب الذى يجعل القضية تُنظر فى مانهاتن.

وتقول “على بابا كوين”، المعروفة أيضا باسم مؤسسة ايه.بي.بي.سي، إنها لم تسع لاستغلال اسم على بابا، مضيفة أن حظر الصين الطرح الأولى للعملة فى سبتمبر أزال مصدرا رئيسيا للارتباك المحتمل بين العملاء بخصوص عدم وجود علاقة بينها وبين على بابا.

