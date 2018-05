المتوسط:

كشف تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية عن اتجاه عدد من الشركات الصينية إلى دعم عمالها بخوذات ذكية يمكنها قراءة نشاط الدماغ، ومن ضمنهم شركة Hangzhou Zhongheng Electric التى دعمت عمالها بهذه الخوذات التى تساعد المدراء على معرفة ما إذا عمالهم مجهدين أو سعداء أو غاضبين أو حزينين، لتعديل تدفق العمل وفقا لذلك.

وأكدت الشركة الصينية أن الهدف من هذه الخوذات هو تعزيز الإنتاجية، كما أفادت التقارير أن شركة جيانج تشجيانج للطاقة الكهربية التابعة للشركة تستخدم نفس التكنولوجيا، حيث قال مسئول تنفيذى إن مراقبة الدماغ قد حسنت الأرباح بأكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

ومع ذلك ، شككت مجلة MIT Technology Review التقنية فى فعالية مراقبة الدماغ، إذ قالت عبرمنشور بمدونتها: “لا يزال مسح الدماغ عبر الجلد من خلال التخطيط الدماغى محدودا للغاية فيما يمكن اكتشافه والعلاقة بين تلك الإشارات والعاطفة البشرية ليست واضحة بعد، كما أن الزيادة بقيمة 300 مليون دولار مشكوك فيها بشكل لا يصدق”.

The post شركات صينية تزود العمال بخوذات تقرأ نشاط الدماغ والحالة المزاجية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية