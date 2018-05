السعودية تتجه لخفض عجز ميزانيتها

المتوسط:

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأوضح متحدثا خلال مؤتمر في الرياض أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدما كبيرا في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.

وكانت السعودية قد توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال، ما يعادل 52 مليار دولار في 2018 بما يعادل 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.

