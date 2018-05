المتوسط:

تبدء اليوم الأربعاء أعمال مؤتمر “يوروموني السعودية” الـ13 في مدينة الرياض، والذي يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية بالسعودية ويبحث آثارها على المستويين الإقليمي والعالمي ويناقش مكافحة_الفساد وقانون_الإفلاس الجديد والاكتتاب العام.

وأكد محمد خربوش، مدير مؤتمرات يوروموني في السعودية والإمارات والكويت، أن مؤتمر يوروموني السعودية 2018، يستعرض مدى التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المبادرات الرئيسية، من بينها برنامج تطوير البنية التحتية، وقانون الإفلاس الجديد، والاكتتاب العام.

وأضاف أن خبراء السوق سيقيّمون التأثير المحتمل الذي قد ينتج عن انضمام سوق الأسهم السعودية (تداول) لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يمكن أن يجلب سيولة إضافية كبيرة إلى سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن المؤتمر يقام بالشراكة مع وزارة المالية السعودية، وفقا لما نقلتة صحيفة “الشرق الأوسط”.

ولفت خربوش إلى أن لجنة خاصة في المؤتمر ستدرس التأثير الاقتصادي لنمو قطاع الترفيه، ومساهمته في توفير فرص العمل وفرص الاستثمار للشركات والمستثمرين على مستوى العالم، كما تقام جلسة نقاشية خاصة حول قطاع الطاقة يعرض فيها المشاركون أفكارهم المتعلقة باتجاه سوق الطاقة وأسعار النفط.

وذكر خربوش أن المؤتمر يبحث فرص استخدام التقنيات المالية لوسائل الدفع والتحديات المتعلقة بالبيروقراطية ومكافحة الفساد مع تزايد انتشار المعاملات غير النقدية، كما ستركز جلسة نقاشية على الأمور التي ينبغي على المملكة القيام بها لضمان استفادة جميع القطاعات من التحول الرقمي. ونوّه إلى أن الجلسات النقاشية الأخرى، ستبحث أسواق الدين ورأس المال المتداول، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع العقارات، وشؤون الاقتصاد العالمي في 2018.

كما أشار خربوش إلى توقع صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، مع توقعات محللين بأن يكون للإصلاحات الاقتصادية أثر ملموس أكبر مع مرور الوقت، لينعكس ذلك على النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يتسارع بوتيرة أكبر.

The post اليوم ..انطلاق فعاليات «يوروموني السعودية» بمدينة الرياض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية