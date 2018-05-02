«الوزراء الإماراتي» يعفي قطاع الذهب من الضرائب

المتوسط:

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية.

وقام المجلس باعتماد قرار اليوم في شأن ضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس، موضحا أن القرار يدعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة، ويأتي حفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.

ونما حجم تجارة الذهب في الإمارات بنسبة 13% خلال عام 2016 إلى 244 مليار درهم مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه.

وبلغت واردات الإمارات من الذهب 142.4 مليار درهم بنفس العام، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.

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