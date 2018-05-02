مسؤول بشركة البريقة يؤكد استمرار تزويد الجنوب بالوقود عبر مستودع مصراتة

أخبار ليبيا 24-خاص

أكد مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة احمد المسلاتي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 استمرار إمدادات الوقود القادمة لمناطق الجنوب من مستودع مصراتة النفطي.

وكشف المسلاتي أن شحنة رابعة أرسلت أمس الثلاثاء ومن المتوقع وصولها اليوم الإربعاء إلى مستودع سبها النفطي وتتكون من البنزين والديزل والغاز السائل.

ونقل عن مدير منطقة سبها قوله أن بلدية سبها تشهد انفراجة في أزمة الوقود وأن مستودع سبها النفطي مستمر بتنفيذ الطلبيات وتزويد شركات التوزيع المالكة للمحطات مباشرة.

وفيما يلي جدول يبين عدد الشاحنات القادمة إلى مستودع سبها النفطي وأنواع المحروقات وكمياتها.

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