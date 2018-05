الحكومة البريطانية ترضح لمطالب البرلمان بتحقيق «الشفافية الضريبية»

المتوسط:

أصبح من المفروض على المناطق التابعة للمملكة المتحدة البريطانية الكشف عن أسماء مالكي الشركات المسجلة لديها، وذلك بعد أن رضخت الحكومة لمطالب البرلمان بتحسين الشفافية في المناطق المعروفة بـ”الملاذات الضريبية”.

وقد أعطت الحكومة البريطانية الفرصة لمناطق بينها جزر Cayman وجزر Virgin حتى أواخر عام 2020، ليكون لديها سجلات علنية لما يسمى الملكية النفعية وإلا فإنها ستواجه تدخلا مباشرا من لندن.

ورغم أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت تفضل حلا وسطا، إلا أنها أقرت بأنها لن تستطيع الوقوف في وجه مجلس العموم.

