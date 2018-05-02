أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاربعاء 2/5/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 2 مايو 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.540 دينار مقارنة بـ 6.515 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد تراجع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.852 دينار مقارنة بـ 7.872 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وانخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.961 دينار مقارنة بـ 8.961 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.573 دينار 6.553 دينار اليورو 7.891 دينار 7.811 دينار الجنية الاسترليني 8.955 دينار 8.875 دينار الليرة التركية 1.604 دينار 1.524 دينار الدينار التونسي 2.66 دينار 2.58 دينار الجنية المصري 0.372 دينار 0.292 دينار الدولار الكندي 5.108 دينار 5.028 دينار الدينار الاردني 9.263 دينار 9.183 دينار حوالات دبي-تركيا 6.515 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.700 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.500 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.400 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 237 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 271 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.9 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.