وزير العمل: يجب إعفاء الشركات الخاصة المشغّلة للشباب من الضرائب

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني الدكتور المهدي ورضمي الأمين إن حاجة القطاع الحكومي الفعلية من الموظفين هي 600 ألف فقط بينما يتواجد الآن نحو مليوني موظف متكدسون في مكاتب الحكومة.

وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا إن أكثر من 342 ألف موظف لديهم إزدواج وظيفي وأن الوزارة لديها مكتب خاص بهذا الازدواج لحل هذه القضية وهناك تسوية لكثير من قضايا.

وأشار إلى وجود 137 ألف باحث عن العمل في ليبيا يحتاجون الى توفير فرص عمل حقيقية وأن الوزارة قامت بتدريب عدد من الليبيين واستوعبهم القطاع الخاص في العمل.

وأكد أن القطاع الخاص يتعرض للقمع وانه يجب تغيير القوانين والتشريعات بما يخدم مشاركة هذا القطاع في تنمية وبناء ليبيا وحل مشكلة البِطالة ومساعدة الدولة في التعيينات بعيدا عن القطاع الحكومي.

ونوه إلى أن التشريعات يجب أن تتغير بحيث تُعفى الشركات الخاصة التي تُعين عددا من الليبيين من الضرائب.

وبين أن الوزارة استحدثت مكاتب تمكين المرأة وستقوم بتدريب 1200 إمرأة من اجل تمكينهن في العمل وتهيئتهن لسوق العمل، وحتى الآن تم تدريب 370 إمرأة.

وأكد أن عائق البِطالة رغم برنامج التدريب لدى الوزارة ما زال موجودا ولكن العمل جار وبشكل مكثف مع الشركات في القطاع الخاص والحكومة لحل هذه المعضلة.

ولفت إلى أنه وخلال ثلاثة أشهر تم تدريب 101 شاب تم استيعابهم جميعا في القطاع الخاص.

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