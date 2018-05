السعودية تضخ 500 مليون جنيه للاستثمار في مصر

المتوسط:

صرح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية بأن إحدى الشركات السعودية قررت ضخ استثمار جديد بمصر، من خلال مشروع لتصنيع المنتجات الورقية بإجمالى استثمارات 500 مليون جنيه كمرحلة أولى، ويضم 3 خطوط إنتاج منها خط لإنتاج شكائر الأسمنت.

وأضاف أن الشركة طلبت تخصيص مساحة 200 ألف متر بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يتم بدء الإنتاج من الخط الأول خلال عام ونصف من تخصيص الأرض.

ومن ناحية أخرى قام المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المتواجد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الـ16، بزيارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية والتقنية وهى الهيئة المناظرة لهيئة التنمية الصناعية بالمملكة، حيث استقبله قصى محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، والذى قدم عرضاً حول الإجراءات التى تقوم بها الهيئة فى مجال توفير الأراضى للأنشطة الصناعية والاستثمارية وكذا الخدمات المقدمة داخل المدن الصناعية بالمملكة.

ولفت عبد الرازق إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الهيئتين إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات حول الأنشطة الصناعية فى كل من مصر والسعودية، الأمر الذى يسهم فى تسهيل حصول المستثمرين بالبلدين على كل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والاستثمارية، وهو ما سينعكس إيجابا على إقامة شراكات استثمارية بين رجال الأعمال فى البلدين الشقيقين.

