مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في طرابلس

طبرق 02 مايو 2018 (وال) – أدان مجلس النواب الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء وراح ضحيته عدد من الأبرياء ورجال الأمن.

واستنكر المجلس في بيان له،هذا العمل الإرهابي الجبان الذي طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر الإرهاب والتطرف الذي يهدف لانتشار الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة الأمنيين.

وقدم المجلس خالص تعازيه لأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.(وال – طبرق) أ ف / أ د

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