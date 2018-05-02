الحكومة الليبية المؤقتة تدين الهجوم الإرهابي الجبان على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

قرنادة 02 مايو 2018 (وال) – أدانت الحكومة الليبية المؤقتة الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس، وتترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحية هذا الحادث المأساوي.

وتتقدم الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها بخالص تعازيها إلى أسر الضحايا الأبرياء، ونعرب عن أملنا في أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى.

وأكدت الحكومة أن هذا الهجوم الانتحاري الجبان ماهو إلا محاولة يائسة من قبل هؤلاء الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا.

وذكرت الحكومة اليبية المؤقتة في بيانها “تابعنا الحملة الشعواء التي شنتها جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية وكل من يدور في فلكها من خلال رفضها للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد، وهذا الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذا لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا”.

وتابعت “إن الحكومة المؤقتة لن تتوقف عن محاربة الإرهاب والتطرف ودعم القوات المسلحة العربية الليبية حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة”.(وال – قرنادة) أ ف / أ د

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