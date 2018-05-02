نصية يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

طبرق 02 مايو 2018 (وال) – أدان رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

وتقدم نصية في بيان له بأحر التعازي إلى الشعب الليبي وأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد رئيس اللجنة أن هذا العمل الإجرامي الإرهابي لن يثنينا عن المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية وبناء دولة العدل و القانون وقطع الطريق على كل من يريد الاستمرار في الفوضي و الانقسام.

وتابع “اليوم نحن أحوج ما نكون للالتفاف حول بعضنا البعض والمطالبة بصوت عالي بانتخابات رئاسية وبرلمانية والخروج من مربع العبث والفوضى والقيادة الجماعية الذي وضعنا فيه لمدة سبعة سنوات و ستنتصر صناديق الانتخابات على صناديق الذخيرة”.(وال – طبرق) أ ف / أ د

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