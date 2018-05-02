القيادة العامة للقوات المسلحة: تفجير مقر المفوضية محاولة يائسة من الإرهاب ولن نتوقف عن محاربته

الرجمة 02 مايو 2018 ( وال ) – استنكرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية،الهجوم الانتحاري الإرهابي على مقر المفوضية العامة للانتخابات في طرابلس.

وبينت القيادة في بيانها ” أن هذا التفجير ما هو إلا محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا،والذي تسعى إليه القيادة العامة”.

وأكدت القيادة في بيانها،بأنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب،حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة.( وال – الرجمة) أ ف / س ع

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