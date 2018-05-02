ليبيا تطمح للتزود بالقمح الروسي

وصل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، لبحث عدة ملفات تهم البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، إن سيالة سيجري لقاءات مع مسؤولين روس لبحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما سيستعرض الوزير آخر المستجدات والتطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وأضاف أن سيالة سيناقش التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وملف التعليم والتدريب للشباب الليبي في المجالين الأمني والعسكري.

وأكد المكتب الإعلامي أن سيالة سيطرح رغبة حكومة الوفاق بشراء مادة القمح لتغطية احتياجات السوق الليبي لعام 2019، وسيبحث البدء في العمل بالتدرج في الخطوات تنفيذية لعودة الشركات الروسية.

كما سيبحث سيالة مع المسؤولين الروس وكبار مدراء الشركات الكبرى الروسية، ملفات التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقات المتنوعة ومشروعات السكك الحديدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية