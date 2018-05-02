فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يدين التفجير الإرهابي في مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

طبرق 02 مايو 2018 (وال) – أدان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالحالتفجير الإرهابي في مقر المفوضية العليا للانتخابات في مقرها في مدينة طرابلس.

وترحم المستشار عقيلة صالح على أرواح ضحايا التفجير الغادر الجبان داعيا المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته والشفاء العاجل للجرحى.

وتقدم فخامة رئيس مجلس النواب بالتعزية لعائلات الضحايا داعيا كل الجهات الأمنية والجهات المختصة الأخرى بالقبض على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد وتقديمه للقضاء لينال جزاءه.

وشدد المستشار على الجيش الوطني الليبي الضرب بيد من حديد لكل أوكار ومعاقل الإرهاب في البلاد حتى تنعم ليبيا بالأمن والأمان واﻻستقرار، داعيًا الشعب الليبي إلى اﻻصطفاف صفا واحدا ونبذ الفرقة والخلاف من أجل بلادهم لتستقر الأوضاع في جميع أنحاء البلاد.(وال – طبرق) إ م/ أ د

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