البنك المركزي الأميركي: معدل التضخم لا يقلق المستثمرين

أعلن الاحتياطي الفدرالي “البنك المركزي” الأميركي اليوم الأربعاء، إبقاء سعر فائدته الرئيسية بدون تغيير، وقال إن صانعي السياسات لا يشعرون بالقلق من الارتفاع الأخير في معدل التضخم.

وكررت لجنة السوق المفتوح في البنك، في نهاية اجتماع استمر يومين، أنها تتوقع أن تستمر على طريق “الزيادات التدريجية” في معدل فائدة الإقراض المعيارية التي رفعتها في مارس.

وقد أطلق ذلك توقعات في الأسواق المالية التي خشيت أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى عن المتوقع، إلا أن اللجنة قالت إن “التضخم على أساس 12 شهرا يتوقع أن يصل إلى معدل قريب من نسبة الهدف 2 بالمئة على المدى المتوسط”.

وبقي التضخم منخفضاً خلال العام الماضي، وهو ما حير المسؤولين الذين توقعوا أن تؤدي الوتيرة القوية جدا للتوظيف إلى رفع الأسعار.

وتجتمع اللجنة مرة أخرى في يونيو، ويتوقع أن ترفع معدل الفائدة الرئيسية بمعدل 25 نقطة مئوية إلى 2 بالمئة.

