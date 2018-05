المتوسط:

قام الرئيس السوداني، عمر البشير بإصدار قرار جمهوري يقضي بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية في الخارج، “ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، بحسب ما أفادت وكالة السودان للأنباء.

وأجبر القرار وزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي، واعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية، إضافة إلى إغلاق 4 بعثات قنصلية.

وحسب القرار، يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقا للقرار من سفير واحد فقط وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان .

وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً.

كما حدد القرار معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.

وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي.

The post الرئيس السوداني يغلق 13 بعثة دبلوماسية لتدهور الاقتصاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية