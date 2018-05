زيادة ميزانية دفاع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تهديدات روسيا

المتوسط:

صرح الاتحاد الأوروبي عن خططه بإنفاق نحو 20 مليار يورو على الدفاع في ميزانيته طويلة الأمد المقبلة، وسط مساعي الاتحاد لتعزيز وضعه في مواجهة التهديد المحتمل من روسيا.

وعقب عقود من المحاولات الفاشلة وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد اتفاقية تعاون دفاعي في ديسمبر، بعد أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في 2014 ومزاعم بشأن هجمات معلوماتية ترعاها دول، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأطلقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خططاً لتخصيص مبلغ 19,5 مليار يورو للدفاع من ميزانيته البالغة 1,279 تريليون يورو، خلال الأعوام 2021-2027.

ويشمل هذا المبلغ 6,5 مليار دولار “للقدرة على التنقل العسكري”، وهو مشروع طموح يجعل من الأسهل نقل الجنود والمعدات في أرجاء القارة، ويقول القادة العسكريون في حلف شمال الأطلسي إنه ضروري لوضع رادع قوي لأي معتدين محتملين.

ورفضت ثلاث دول فقط التوقيع على اتفاقية التعاون الدفاعي هي الدنمارك ومالطا وبريطانيا التي ستخرج من الاتحاد العام المقبل.

وسيخصص مبلغ هو 8,9 مليار يورو لمساعدة دول الاتحاد على التعاون لإنتاج معدات عسكرية كبيرة مثل الدبابات والمروحيات.

