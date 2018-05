المتوسط:

تزايدت أسعار النفط قليلا قبيل التسوية يوم أمس الأربعاء، مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مستقرة وتعبيره عن الثقة بأن زيادة في التضخم مؤخرا ستكون متواصلة.

وقللت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي أيضا من أهمية تباطؤ في الآونة الأخيرة في النمو الاقتصادي ونمو الوظائف قائلة إن نشاط أكبر اقتصاد في العالم ينمو بوتيرة معتدلة وإن مكاسب الوظائف، بشكل عام، كانت قوية في الأشهر القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من الجلسة لم تعبأ السوق بزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية لأن الزيادة تركزت إلى حد كبير في الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود تسليم يوليو جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا لتبلغ عند التسوية 73.36 دولار للبرميل، وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا إلى 67.93 دولار للبرميل.

والطلب على النفط مرتبط بشكل وثيق بالمؤشرات الأوسع للنمو الاقتصادي.

The post ارتفاع أسعار النفط مع استقرار سعر الفائدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية