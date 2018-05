الذهب يواصل مكاسبه باستقرار سعر الفائدة

المتوسط:

استمرت أسعار الذهب في تحقيق مكاسبها يوم أمس الأربعاء، بعدما أحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة، وهو ما أضعف الدولار أمام سلة من عملات، إلا أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لصعود محتمل للعملة الأميركية وضعف الطلب من المستثمرين.

وذكر بيان في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية استمر يومين، أن المركزي الأميركي أبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير، كما كان متوقعا.

وقال البيان، إن التضخم “تحرك مقتربا” من مستواه المستهدف وإنه “على أساس 12 شهرا من المتوقع أن يسير قرب المستوى الذي تستهدفه اللجنة والبالغ 2 بالمئة، في الأجل المتوسط”.

وهونت اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي أيضا من شأن تباطؤ في الآونة الأخيرة في النمو الاقتصادي ونمو الوظائف، قائلة إن النشاط ينمو بوتيرة معتدلة وإن مكاسب الوظائف، بشكل عام، كانت قوية في الأشهر القليلة الماضية.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة إلى 1312.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1833 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 0.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 1305.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.4 في المئة إلى 16.50 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.9 في المئة إلى 966.90 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 896.24 دولار للأوقية بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 888 دولارا وهو أدنى مستوى منذ الثامن عشر من ديسمبر.

