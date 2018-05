زيارة وفد أميركي للصين لنزع فتيل الحرب التجارية

المتوسط:

استهل وفد أميركي رفيع محادثات اليوم الخميس في بكين، لنزع فتيل الحرب التجارية مع الصين، لكن الجانبين حذرا من أن التوصل إلى اتفاق نهائي فوري بين البلدين لا يزال صعباً.

وعقب أشهر من التنديد بالعجز التجاري الضخم إزاء الصين واتهامها بممارسات “غير نزيهة”، أوفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير الخزانة ستيفن منوتشين لرئاسة الوفد المكلف بالمحادثات.

ووصل الوفد اليوم إلى العاصمة الصينية، وضم نخبة من الساسة التجاريين في واشنطن من بينهم وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري روبرت لايتهايزر وكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كادلو.

وتأتي الزيارة في وقت تواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتباراً من 22 مايو الجاري، وتطال حوالي 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مع مسؤولين صينيين كبار في مقر الضيافة في دياوتاي وتستمر حتى الجمعة، بحسب ما أعلنته السفارة الأميركية في بكين.

ويسعى الرئيس الأميركي لحمل الصين على فتح أسواقها أكثر أمام المنتجات الأميركية، مطالباً بخفض العجز في المبادلات التجارية مع بكين بمقدار 100مليار دولار، بعدما وصل إلى 375 مليار دولار عام 2017.

