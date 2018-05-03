أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 3/5/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 3 مايو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.545 دينار مقارنة بـ 6.550 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.840 دينار مقارنة بـ 7.864 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.909 دينار مقارنة بـ 8.925 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.530 دينار 6.510 دينار اليورو 7.822 دينار 7.742 دينار الجنية الاسترليني 8.889 دينار 8.809 دينار الليرة التركية 1.568 دينار 1.488 دينار الدينار التونسي 2.59 دينار 2.51 دينار الجنية المصري 0.370 دينار 0.290 دينار الدولار الكندي 5.081 دينار 5.001 دينار الدينار الاردني 9.206 دينار 9.126 دينار حوالات دبي-تركيا 6.550 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.700 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.470 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.350 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 202 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 235 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 269 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.