مصر: ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 44 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل.

وجاء الارتفاع الجديد بنحو مليار ونصف مليار دولار، من 42.611 مليار بنهاية مارس الماضي.

ويعد ذلك أعلى مستوى لاحتياطات البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي مطلع التسعينيات.

يذكر أن احتياطيات مصر كانت تقدر بحوالي 19 مليار دولار، قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016، وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

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