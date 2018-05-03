مالية الوفاق: مرتبات مارس وإبريل ستحال إلى المصارف الأسبوع القادم

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إحالة مرتبات شهري مارس وإبريل لكافة القطاعات إلى المصارف اعتبارا من الأسبوع القادم، فيما سيحال شهر مايو في منتصف الشهر ذاته، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.

وقالت الوزارة، إنه جرى عقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع العديد من الجهات ذات الاختصاص من الإدارات الفنية المختصة بالوزارة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والتي أثمرت على هذه النتائج.

وأكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أن ذلك جاء سعيا من الوزارة لإنجاح أولى ثمرات توحيد المؤسسة المالية بصرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومة عبر قناة واحدة.

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، قد عقد اجتماعا الإثنين الماضي، مع مديرو الإدارات بالوزارة لبحث أسباب تأخير صرف المرتبات، مشددا على ضرورة الانتهاء من إجراء تسييلها خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن معظم القطاعات العامة في الدولة تعاني من تأخر مرتبات موظفيها منذ شهر يناير الماضي.

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