الوطنية للنفط تحتجز حصة توتال بالواحة

احتجزت المؤسسة الوطنية للنفط حصة شركة توتال الفرنسية من النفط الخام في حقل الواحة، إثر تواصل الخلاف بشأن شراء الشركة لحصة “ماراثون” في الحقل قبل نحو شهرين.

ونقلت “رويترز” عن مصادر بقطاعي النفط والصناعة، قولهم إن شركة توتال لم تتلق أيا من حصتها من شحنات النفط في حقل الواحة، ولفتت إلى أن الشركة لن تحصل على تعويض عن فقد هذه الشحنات.

في المقابل، لم تعلق توتال على هذا الحدث، كما لم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط أي توضيح حول ذلك.

وانتهت توتال من شراء حصة ماراثون أويل البالغة نسبتها 16.33 بالمئة في الواحة في مارس، بصفقة بلغت قيمتها 450 مليون دولار، لكن المؤسسة الوطنية للنفط تدرس ما إذا كانت ستتدخل فيه بوسيلة أو أخرى.

وتقول توتال إنها أبلغت السلطات الليبية مسبقا بشأن الاتفاق وإن السلطات لم تثر أي اعتراضات حينها. لكن باتريك بويان الرئيس التنفيذي لتوتال قال إن الجانبين ما زالا يخوضان محادثات بشأن بعض المسائل المالية المحيطة بالاتفاق.

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