تراجع الليرة التركية لمستوى قياسي بفعل مخاوف اقتصادية

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع في أبريل، إلى نحو 11 بالمئة على أساس سنوي، مما دفع الليرة إلى التراجع لمستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف بشأن عجز البنك المركزي عن السيطرة على ارتفاعات الأسعار.

ويشكل التضخم الذي يسجل معدلا في خانة العشرات، وانخفاض الليرة بنحو عشرة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي مصدرين لقلق متصاعد لدى الحكومة، في الوقت الذي تستعد فيه لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 يونيو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.87 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يتجاوز التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع نسبته 1.6 بالمئة، وزاد المؤشر 10.85 بالمئة على أساس سنوي.

وسجل التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 12.24 بالمئة على أساس سنوي، وفق “رويترز”.

وانخفضت الليرة، واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.2487 ليرة مقابل الدولار، من المستوى البالغ 4.1785 عند الإغلاق الأربعاء.

وفي الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش جرى تداولها عند 4.2005 مقابل الدولار.

