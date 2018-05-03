الوطنية للنفط تحتجز حصة شركة “توتال” في حقل الواحة

حجزت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، حصة شركة “توتال” الفرنسية من امتياز حقل الواحة النفطي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالوطنية للنفط، أن الاحتجاز يرجع إلى خلاف بشأن شراء الشركة لحصة شركة “ماراثون” الأمريكية في الامتياز قبل شهرين.

وأوضح المصدر أن شحنات “ماراثون” يجري بيعها منذ بداية العام الجاري لشركة “فيتول” لتجارة النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد المصدر أن “توتال” لم تتلق حصتها من شحنات النفط بحقل الواحة، موضحا أنه لم يتضح إذا كانت ملكية امتياز الواحة قد نقلت من شركة “ماراثون” إلى “توتال” أم لا.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد اعترضت على بيع شركة “ماراثون” الأمريكية حصتها من حقل الواحة لشركة “توتال” الفرنسية دون علم المؤسسة.

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