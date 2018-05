المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مليار دولار ونصف

المتوسط:

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل، أى بنحو مليار ونصف مليار دولار، من 42.611 مليار بنهاية مارس.

ويعتبر ذلك أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016، وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

