رويترز: مؤسسة النفط الليبية تحجز حصة توتال من خام الواحة

طرابلس-العنوان

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بقطاعي النفط والصناعة في ليبيا قولها اليوم الخميس إن المؤسسة الوطنية للنفط تحجز حصة توتال من النفط الخام من امتياز الواحة مع استمرار خلاف بشأن شراء شركة النفط الفرنسية لحصة ماراثون في الامتياز قبل شهرين.

وأفاد مصدران في قطاع النفط الليبي ومصدر بقطاع الصناعة على دراية بالمسألة أن توتال لم تتلق أيا من حصتها من شحنات النفط من الواحة.

وقال المصدر بقطاع النفط الليبي إن شحنات الشركاء في الامتياز قد تختلف من شهر لآخر، وإن إدارة خاصة في المؤسسة الوطنية للنفط ستتخذ القرار بشأن هذه المسألة.

وقال أحد المصادر، التي طلبت جميعها عدم ذكر أسمائها، إن توتال لم تتلق تعويضا عن الشحنات.

وانتهت توتال من الصفقة البالغة قيمتها 450 مليون دولار لشراء حصة ماراثون أويل البالغة نسبتها 16.33 بالمئة في الواحة في مارس الماضي، لكن الاتفاق أثار انتقادات في ليبيا وتدرس المؤسسة في الوقت الحالي ما إذا كانت ستتدخل فيه بوسيلة أو أخرى.

وقالت توتال، التي سددت بالفعل لماراثون ثمن الحصة، إنها أبلغت السلطات الليبية مسبقا بشأن الاتفاق وإن السلطات لم تثر أي اعتراضات حينها.

وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان إن الجانبين ما زالا يخوضان محادثات بشأن بعض المسائل المالية المحيطة بالاتفاق.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد ذكرت أنها ناقشت بعض الترتيبات مع المجلس الرئاسي بخصوص بيع شركة ماراثون لحصتها في شركة الواحة للنفط.

وأكدت المؤسسة أن شركة ماراثون لم تتحصل على موافقة المؤسسة الوطنية للنفط.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله أن “أي صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات الليبية”.

وأضاف أن “أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقاً لاتفاق عقد الامتياز.”

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