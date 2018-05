شركة إيطالية تكتشف بئر نفطي جديد بصحراء مصر

المتوسط:

صرحت شركة “إيني” الإيطالية للنفط والغاز، اليوم الخميس، باكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، في امتياز جنوب غرب مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها “ايوك”.

ونشرت “رويترز” بيان “إيني” الصحفي، الذي كشف أن الإنتاج بدأ من البئر الجديد بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف.

وكانت “إيني” قد اكتشفت حقل “ظُهر” العملاق للغاز في مصر عام 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما فتح شهية مصر لطرح مزايدات جديدة في إطار سعيها للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

