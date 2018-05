المتوسط:

شهد الدولار الأميركي تراجعا في تعاملات متقلبة، يوم أمس الخميس، مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح، بعد صعود العملة الخضراء إلى أعلى مستوياتها للعام، ومع انتظار بيانات الوظائف في الوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل.

وقد أنهى الدولار خلال الأسبوعين الماضيين كل خسائره التي مني بها منذ بداية العام، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل زيادة أسعار الفائدة، بينما ستستغرق بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك المركزي الأوروبي، وقتا أطول لتقليل التحفيز النقدي.

ووفقا لرويترز، فقد انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلسة من ست عملات رئيسية، 0.13 بالمئة إلى 92.395 في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن كان قفز في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى في 2018 عند 92.834 .

The post أسعار الدولار تشهد ترجعا طفيفا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية