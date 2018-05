المتوسط:

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون مشاركون في مؤتمر يوروموني السعودية في ختام فعالياته أمس الخميس، أن السعودية تتخذ 3 خطوات أساسية من شأنها إنجاح استراتيجية الرؤية 2030 تتمثل في تشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة أنهت نحو 40% من الإصلاحات المطلوبة والتي يصل عددها إلى 400 إصلاح سيتم الانتهاء منها في 2020.

وأشار خلال مؤتمر “يوروموني السعودية 2018″، إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية لعرض #الفرص_الاستثمارية ومعلومات عن السوق والحوافز.

وذكر أن أهم مطالب المستثمرين الأجانب في المملكة وجود قانون الإفلاس، مشيراً إلى أن الإفلاس يعد أفضل أداة لحماية الأعمال، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار في المملكة لمقوماتها الكبيرة والمتعددة.

وأضاف “نقوم بإصلاحات عديدة وبطريقة متسارعة لتحسين بيئة الاستثمار في السعودية”، مبينا أن البنك الدولي صنف المملكة كثاني أفضل دولة في إصلاح بيئة الأعمال ضمن دول العشرين.

إلى ذلك، حدد المشاركون في مؤتمر “يوروموني”، ثلاثة معوقات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

The post خطط سعودية لإنجاح استراتيجية 2030 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية