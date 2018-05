محادثات أمريكية صينية لتجنب الحرب التجارية المحتملة

المتوسط:

صرح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، بأن المحادثات الجارية مع الصين “جيدة للغاية”، وذلك قبل انطلاق يوم جديد من المفاوضات في بكين هدفها تجنّب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال منوتشين للصحافيين “نجري مناقشات جيدة للغاية”، وذلك لدى مغادرته الفندق قبل انطلاق يوم ثان وأخير من المحادثات مع ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين.

وأحاطت بكين وواشنطن مناقشاتهما بكثير من السرية حتى الآن، كما بقيت وسائل الإعلام الصينية متكتمة حيال زيارة الوفد الأميركي.

وبعد إدانته على مدى أشهر للممارسات التجارية “غير العادلة” لبكين، أوفد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزير خزانته لترؤس المفاوضات مع النظام الشيوعي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ومن بين أعضاء الوفد الأميركي، وزير التجارة الأميركي ويلبر روس والممثل التجاري روبرت لايتايزر وكبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض لاري كودلو.

وتأتي زيارة الوفد الأميركي في وقت هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ابتداء من 22 أيار/مايو على بضائع صينية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وتبلغ قيمتها 50 مليار دولار.

