ارتفاع الدولار وتراجع الاسترليني واليورو في ختام التعاملات الاسبوعية امام الدينار في السوق الموازي

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الصعود مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي “السوداء” وأنهى الدولار الاسبوع على ارتفاع ملحوظ واختتم السوق عند سعر 6.520 دينار.

وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات الاسبوع الحالي مسجلا اختراقات جديدة وصلت فوق 6.60 وهي المرة الاولى منذ عدة اسابيع, وسبق أن تعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ وتراجعت خلالها بشكل قياسي لكنه عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

الدولار

وبدء الدولار تعاملات الاسبوع الجاري, يوم السبت الماضي, عند سعر 6.480 دينار, وأنهى سعر الصرف التداولات الاسبوعية للدولار ليوم امس الخميس على صعود ملحوظ بواقع 40 درهما أمام الدينار, وأنهى التعاملات عند مستوى مرتفع 6.520 دينار ليبي.

اليورو

وتراجعت العملة الاوروبية لهذا الاسبوع امام الدينار بواقع 31 درهما في التعاملات الاسبوعية وبدء اليورو التعاملات يوم السبت الماضي عند قيمة 7.841 دينار لينهي السوق أمس على ارتفاع ملحوظ عند سعر 7.810 دينار.

الاسترليني

وانخفض الجنية الاسترليني امام الدينار لهذا الاسبوع بواقع 54 درهما, وبدء الجنيه التعاملات الاسبوعية يوم السبت الماضي عند مستوى 8.929 دينار لينهي السوق امس على ارتفاع عند سعر 8.875 دينار.

ويتوقع خبراء اقتصاد ان يستمر الدولار على هذا المستوى وربما يصعد لأكثر من ذلك على خلفية تحكم المضاربين وتجار السوق بالدولار وسعره في ظل غياب تام للمصرف المركزي وسياساته من أجل خفض سعر الدولار وازالة المعاناة عن الناس.

ولاتزال السوق الموازية تعيش حالة من التخبط والتذبذب مابين الصعود والهبوط الطفيف خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وكان سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.