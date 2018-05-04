أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 4/5/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 4 مايو 2018 استقراره على ارتفاع مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.520 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره 7.810 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.875 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.520 دينار 6.500 دينار اليورو 7.810 دينار 7.730 دينار الجنية الاسترليني 8.875 دينار 8.795 دينار الليرة التركية 1.566 دينار 1.486 دينار الدينار التونسي 2.59 دينار 2.51 دينار الجنية المصري 0.369 دينار 0.289 دينار الدولار الكندي 5.074 دينار 4.994 دينار الدينار الاردني 9.192 دينار 9.112 دينار حوالات دبي-تركيا 6.520 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.700 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.430 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.250 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 202 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 235 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 269 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.