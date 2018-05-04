ليبيا تحتجز حصة شركة توتال الفرنسية من إمتياز حقل الواحة النفطي

حجزت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، حصة شركة توتال الفرنسية من امتياز حقل الواحة النفطي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالوطنية للنفط، أن الاحتجاز يرجع إلى خلاف بشأن شراء الشركة لحصة شركة ماراثون الأمريكية في الامتياز قبل شهرين.

وأوضح المصدر أن شحنات ماراثون يجري بيعها منذ بداية العام الجاري لشركة فيتول لتجارة النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد المصدر أن توتال لم تتلق حصتها من شحنات النفط بحقل الواحة، موضحا أنه لم يتضح إذا كانت ملكية امتياز الواحة قد نقلت من شركة ماراثون إلى “توتال” أم لا.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد اعترضت على بيع شركة “ماراثون” الأمريكية حصتها من حقل الواحة لشركة “توتال” الفرنسية دون علم المؤسسة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان صرح في وقت سابق إن السلطات الليبية جرى إبلاغها قبل أن تبرم شركة الطاقة الفرنسية صفقة قيمتها 450 مليون دولار مع ماراثون أويل للاستحواذ على حصة الشركة الأمريكية البالغة 16 بالمئة في امتياز الواحة.

وذكر الرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية أنه من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يوجد طلب لموافقة رسمية سواء في القانون الليبي أو اتفاق الامتياز النفطي، قائلا إن أسهم ماراثون في ليبيا الآن لدى توتال.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة الوطنية ناقشت ترتيبات بيع ماراثون أويل المزمع لحصتها في امتياز شركة الواحة للنفط.

وأضاف صنع الله أن ماراثون لم تحصل على موافقة المؤسسة على الصفقة، مشيراً إلى أن المؤسسة بصدد إجراء بعض الترتيبات مع المجلس الرئاسي بخصوص هذه الصفقة

وكانت توتال أعلنت الشهر الماضي أنها استحوذت على حصة 16.33% في امتياز الواحة من ماراثون أويل الأميركية، في صفقة بلغت قيمتها 450 مليون دولار، لتعزيز محفظتها ذات الجودة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تصريحات رئيسها التنفيذي باتريك بوياني، الخميس الماضي

الجدير بالذكر ان مسؤولين الليبيين يدرسون قيمة حصة شركة الواحة البالغة 16.33 في المئة من أجل احتمال جمع التمويل لتقديم عرض مضاد من المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادي للبلد الذي تقدر أمواله بـ67 بليون دولار.

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