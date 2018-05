انتعاش الدولار يؤدي لتهاوي أسعار الذهب

المتوسط:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن محفزات جديدة.

وفي الساعة 07.40 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.1 في المئة عند 1309.93 دولار للأوقية، متجهاً صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.15 في المئة إلى 1310.70 دولار للأوقية.

واستفرت الفضة من دون تغير في المعاملات الفورية عند 16.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 898.80 دولار للأوقية وهو يتجه صوب التراجع للأسبوع الثالث توالياً.

وكان مؤشر الدولار رسخ أقدامه فوق حاجز 92.50 اليوم، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي مع تعزز العملة الأميركية باتساع فروق سعر الفائدة.

وفي ضوء ما يبدو أنه استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام، بينما تنحسر أكثر توقعات التشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي، فإن أسواق العملة تراهن على استمرار صعود الدولار مدفوعاً بالميزة النسبية لسعر الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات، 0.1 في المئة إلى 92.51. وسجل المؤشر أعلى مستوياته للعام 2018 عند 92.83 يوم الأربعاء وزاد أربعة في المئة في الأسبوعين الأخيرين.

ويصدر اليوم تقرير التوظيف لشهر نيسان (ابريل)، وسيخضع إلى الفحص بحثاً عن مؤشرات إضافية على قوة سوق العمل الأميركية وضغوط التضخم.

ونزل اليورو إلى 1.1970 دولار ليظل فوق أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر 1.1938 المسجل يوم الأربعاء.

