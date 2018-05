المعهد العربي للتخطيط يوقع مذكرة مع البنك الدولي لتطوير المنطقة العربية

المتوسط:

وقع المعهد العربي للتخطيط في الكويت مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تطبيق (أجندة التنمية المستدامة 2030) لتطوير المنطقة العربية. ومثل مجموعة البنك الدولي خلال مراسم التوقيع نائب الرئيس لـ(أجندة التنمية المستدامة 2030) الدكتور محمود محيي الدين، بينما مثل المعهد العربي للتخطيط المدير العام الدكتور بدر مال الله.

وقال الدكتور محيي الدين، عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم شاملة ومتنوعة تتضمن مختلف مجالات التعاون في التنمية سواء ما يعنى بالارتقاء بالتنمية البشرية أو برامج النمو الاقتصادي وتدعيم التنمية المستدامة.

وذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار أولويات عمل البنك الدولي والمعهد، لافتا إلى أن البنك الدولي يولي موضوعات التنمية البشرية أهمية كبرى ما دعاه لإنشاء برنامج جديد يعنى برأس المال البشري من خلال الاهتمام بمجالات الرعاية الصحية والتعليم، حيث وضع تصنيفًا جديدًا للدول بناء على قدرتها في هذا المجال.

وشدد على أن الاهتمام برأس المال البشري ضرورة في ظل ما نشهده من ثورة صناعية رابعة تهتم بتكنولوجيا المعلومات والارتقاء بالشبكة العنكبوتية (إنترنت الأشياء) وتطوير الموارد البشرية الإبداعية. وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030= تراعي خصوصيات الدول وقدراتها الوطنية وتحدياتها الداخلية، وتشير إلى المسؤولية المشتركة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب، وتؤكد أهمية التعاون الدولي في هذا الإطار.

ولفت إلى ضرورة النجاح في تحقيق الاندماج بين عناصر التنمية المستدامة الاقتصاد والاجتماع والبيئة نظرًا لترابطها وتأثيرها على بعضها البعض.

