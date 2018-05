اليمن ترصد 70 مليون دولار لتأهيل قطاع النقل والموانئ

المتوسط:

وصلت قيمة مبادرات خطة العمليات الانسانية الشاملة، لتأهيل قطاع النقل والموانىء في اليمن، 70 مليون دولار .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بيان مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن، والذي أشار إلى أن تكاليف توسعة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية، لزيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية، بلغت 40 مليون دولار.

كذلك بلغت قيمة خفض تكاليف النقل البري، من خلال مشاريع تحسين وتطوير البنية التحتية للطرق، 30 مليون دولار.

وبدأت مؤخرا، وبتمويل من المملكة العربية السعودية، عبر مركز إسناد العمليات الشاملة، الأعمال في إعادة تأهيل طريق لحج الظالع قعطبة، وفق برنامج زمني مكثف، تحت إشراف صندوق صيانة الطرق باليمن.

