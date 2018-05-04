المؤسسة الوطنية للنفط تحجز حصة توتال من الخام في حقل الواحة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بقطاع النفط قولها إن المؤسسة الوطنية للنفط حجزت حصة توتال من النفط الخام في امتياز الواحة، مؤكدة عدم استلام توتال أيا من حصتها من الخام كما أنها لم تتلق تعويضا عن الشحنات.

هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد رفضت صفقة بيع شركة ماراثون الأمريكية حصتها في امتياز الواحة لتوتال الفرنسية، مرجعة ذلك إلى عدم الرجوع إليها قبل إتمام البيع لامتلاكها حق الشفعة، في الوقت الذي قالت فيه توتال إنها أبلغت السلطات الليبية مسبقا بشأن الاتفاق، وإنها لم تثر أي اعتراضات حينها، مؤكدة تسديدها ثمن الحصة الذي يبلغ 450 مليون دولار لماراثون.

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