بلومبيرغ : سوسييتيه جينيرال قد ينهي التحقيق حول ادعاءات الرشوة في ليبيا

قالت بلومبيرغ إن مصرف سوسييتيه جينيرال يقترب من التوصل لاتفاق لدفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الولايات المتحدة في التلاعب في أسعار الفائدة القياسية والادعاءات بالرشوة في ليبيا.

ونقلت بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على القضية أن التسوية ستتم مع وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع، وبهذا ستنهي سنوات من التدقيق الذي أدى إلى اتهامات بالتزوير ضد مسؤولي البنك سوسييتيه جنرال.

من جانبه رفض البنك التعليق على ما قالته بلومبيرغ لكنه أكد دخوله مرحلة من المناقشات النشطة مع وزارة العدل الأمريكية حول القضية.

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