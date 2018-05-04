الدولار يرتفع عالمياً لأعلى مستوى في 2018 

(رويترز) – ارتفع الدولار الأمريكي، الجمعة، إلى أعلى مستوياته هذا العام مقابل سلة من العملات على الرغم من بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أبريل والتي جاءت دون التوقعات.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من التوقعات وعلى الرغم من أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في حوالي 17 عاما ونصف العام إلا أن هذا كان بسبب أن بعض العاطلين خرجوا من قوة العمل.

وزاد متوسط الأجر في الساعة أربعة سنتات ،أو ما يعادل 0.1%، الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.2% في مارس، لتصل الزيادة السنوية في متوسط الأجر في الساعة إلى 2.6%.

وتأتي البيانات بعد أن بدا أيضا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يتبنى لهجة أقل تشددا في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.

وقفز مؤشر الدولار إلى 92.90 وهو أعلى مستوى له منذ 28 ديسمبر. كما ارتفعت العملة الأمريكية فوق سعر التعادل مع الفرنك السويسري، لتصعد إلى 1.0022 فرنك للدولار.

ويرتفع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن المركزي الأمريكي سيواصل زيادة أسعار الفائدة بينما ستتحرك بقية البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، بوتيرة أبطأ قليلا.

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