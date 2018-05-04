وصول الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي

بنغازي 04 مايو 2018 (وال)- بدأت الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي صباح اليوم الجمعة، في الوصول إلى بلدية بنغازي، للمشاركة في المؤتمر من الدول المشاركة الـ 16 .

هذا وقد استقبلت اللجنة التحضيرية صباح اليوم، أول المشاركين في المؤتمر البروفسور حسن ساسي، والذي وصل صباح اليوم إلى مطار بنينا قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية .

هذا وكانت اللجنة التحضيرية قد أعلنت استكمال التجهيزات والاستعدادات، استعداداً لانطلاق فعاليات المؤتمر، بمشاركة دول : أمريكا، بريطانيا، تونس، المغرب، إيطاليا، ألمانيا، اليونان، البرتغال، مصر، جمهورية بنين، السودان، فلسطين، الصين، نيوزيلندا، سويسرا، الكويت، بلغاريا .

كما باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي الخميس، في رفع أعلام الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر .

وذكرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي أنه تم رفع أعلام الدول المشاركة على مقر إقامة فعاليات المؤتمر المزمع انطلاقه منتصف الشهر بفندق تيبستي السياحي، بعد موافقة الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عثمان البدري .

وأشادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي بجهود ودعم الوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة لإنجاح المؤتمر، بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل اللجنة فيما يتعلق بمهام الخارجية . (وال- بنغازي) ر ت

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