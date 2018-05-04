بلدية بنغازي تطالب الشركات الوطنية التي لديها عقود بتسوية أوضاعها القانونية

بنغازي 04 مايو 2018 (وال)- طالبت بلدية بنغازي كافة الشركات الوطنية التي أحيلت إليها العقود لغرض التصديق عليها لدى إدارة الضرائب، بتقديم ما يفيد الصيانة لهذا الإجراء .

وقالت بلدية بنغازي – في بيان – إن أحكام العقود المبرمة تلزم الطرف الثاني بتسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب، وتسديد ضريبة الدمغة على المصروفات المستحقة عليه، وذلك في موعد لا يتجاوز “15” يوماً من تاريخ توقيعه .

وأوضحت بلدية بنغازي أن الإعلان جاء عملاً بما نصت عليه أحكام اللوائح المنظمة للتعاقد، وفي إطار المباشرة في تنفيذ العقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات الوطنية، لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة .

وأشارت بلدية بنغازي إلى أنه لوحظ تأخر عدد من الشركات في تقديم المستندات الدالة على تصديق العقود، مما ينبئ عن عدم جديتها في تنفيذ العقود المبرمة .

وأكدت بلدية بنغازي أنها ستُباشر في إلغاء هذه العقود في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر مايو الجاري واعتبارها لم تكن، وذلك بمجرد إخطار الطرف الثاني بكتاب مسجل دون الحاجة إلى الالتجاء إلى أي أجراء أخر، كما سيتم التعاقد مع الشركات التي تثبت جديتها وحسن نيتها فى التعاقد فور إنتهاء هذا الأجل . (وال- بنغازي) ر ت

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