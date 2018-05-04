انطلاق مؤتمر إعمار بنغازي غدا

بنغازي-العنوان

تنطلق يوم غد السبت أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي في فندق تيبستي، حيث باشرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في استقبال المشاركين في المؤتمر.

واستقبلت اللجنة مساء اليوم الجمعة وفد بلدية سرت المشارك في فعاليات المؤتمر، كما استقبلت صباحا أول المشاركين من الخارج البرفسور “حسن ساسي” والذي وصل إلى بنغازي اليوم قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت اللجنة الرئيسية، قد اعتمدت البرنامج الزمني للورقات العلمية المعتمدة من اللجنة العلمية؛ حيث تم قبول عدد “48” ورقة علمية ستعرض خلال أعمال المؤتمر الدولي خلال أيام السبت والأحد والإثنين من هذا الشهر.

هذا وقامت اللجنة التحضيرية للمؤتمر برفع أعلام الدول المشاركة أمام واجهة فندق تيبستي وسط بنغازي، وذلك بعد أخذ الإذن من الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عثمان البدري.

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