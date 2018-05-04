بلدية بنغازي تعلن إلغاء عقود الشركات الوطنية لتأخرها في تقديم مستندات التصديق

بنغازي 04 مايو 2018 (وال) – أعلنت بلدية بنغازي أنها ستباشر في إلغاء العقود التي تم إبرامها مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة لتأخرها في تقديم المستندات الدالة على التصديق.

وأوضحت البلدية أن إلغاء العقود سيكون في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 9/5/2018م.لما لوحظ تأخر عدد من الشركات في تصديق العقود مما ينبئ عن عدم جديتها في تنفيذ هذه العقود المبرمة، مشيرة إلى أنها تعتبر ملغية وذلك بمجرد إخطار الطرف الثاني بكتاب مسجل دون الحاجة إلى الالتجاء إلى أي إجراء آخر.

وذكرت بلدية بنغازي أنه سيتم التعاقد مع الشركات التي تثبت جديتها وحسن نيتها فى التعاقد فور انتهاء هذا الأجل.

يشار إلى أن بلدية بنغازي أحالت عقود الشركات الوطنية لغرض التصديق عليها لدى إدارة الضرائب وتقديم ما يفيد الصيانة لهذا الإجراء بأن أحكام العقود المبرمة تلزم الطرف الثاني بتسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب وتسديد ضريبة الدمغة على المصروفات المستحقة عليه وذلك في موعد لا يتجاوز ( 15 ) خمسة عشرة يوماً من تاريخ توقيعه .(وال – بنغازي) ع ط / أ د

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