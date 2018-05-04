الخدمات المالية بنغازي تعلن إطلاق منظومة خاصة بالسادة المراقبين الماليين بالقطاعات

البيضاء 04 مايو 2018 (وال)- كشف مراقب الخدمات المالية بنغازي طارق محمد دربي، عن عقد لقاء عمل يوم غد السبت حول “المنظومة الخاصة بالسادة المراقبين الماليين التابعة لوزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة .

ودعا طارق محمد دربي- في بيان عاجل تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – المراقبين الماليين ومساعديهم بالقطاعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة ببلدية بنغازي، للحضور من أجل كيفية العمل على المنظومة، وإعداد التقارير المالية المدرجة ضمنها والتي من شأنها الرفع من مستوى الأداء الوظيفي للمراقب المالي وتسهيل سرعة إتمام الاجراءات وفق ماهو مطلوب .

وأضاف دربي أن لقاء العمل سيقام داخل قاعة الاجتماعات بمبنى ديوان مراقبة الخدمات المالية بنغازي على تمام الساعة العاشرة صباحاً . (وال- بنغازي) ر ت

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