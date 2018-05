المركزى الروسى يقلص احتياطى اليورو لصالح الدولار والذهب

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه قلص في العام الماضي، بصورة كبيرة، من حصة اليورو في الهيكل الاحتياطي، وأعاد توزيع الأصول لصالح الدولار والذهب واليوان.

وجاء في التقرير السنوي للبنك المركزي الروسي: “حافظت الأصول المقومة بالدولار الأمريكي واليورو في عام 2017، على مركز مهيمن في هيكل أصول البنك المركزي الروسي بالعملات الأجنبية والذهب. واشتملت فئة “العملات الأخرى”، على الأصول الكندية (3.1 بالمئة) والأسترالية (1.0 بالمئة) ، فضلا عن الأصول باليوان (2.8 بالمئة). وكانت أرصدة الحسابات بالين الياباني والفرنك السويسري، ضئيلة.”

وارتفعت حصة العملات الأخرى بسبب الاستثمارات في الأصول المقومة باليوان. واعترف صندوق النقد الدولي بعملة جمهورية الصين الشعبية، فقط في نهاية عام 2015 كاحتياطي، وبلغت استثمارات البنك المركزي الروسي بهذه العملة في عام 2016 حوالي 0.1 بالمئة فقط.

وانخفضت حصة اليورو في الاحتياطيات الروسية في السنة الماضية بشكل مفاجئ، بنسبة 10.5 نقطة مئوية — إلى 21.7 بالمئة من 32.2 بالمئة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الدولار بشكل ملحوظ إلى 45.8 بالمئة من 40.4 بالمئة، وارتفعت حصة الذهب إلى 17.3 بالمئة من 15.2 بالمئة، والجنيه الاسترليني إلى 8.3 بالمئة من 7.6 بالمئة، والعملات الأخرى لـ7 بالمئة من 4.6بالمئة.

