السعودية تستحوذ على الاستثمارات العربية فى مصر بـ 6.3 مليار دولار

قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن السعودية تصدرت خلال 2017 قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار، في 4274 مشروعا.

وأضاف الوزير المصري أن الاستثمارات السعودية تستحوذ على نحو 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودية نحو 1.1 مليار دولار، في 1043 مشروعا.

ولفت الوزير، بحسب ما نقلته مواقع اخبارية مصرية، إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين قد انعكست إيجابيا على التجارة بين البلدين، التي تشهد نموا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين، خلال عام 2017، نحو 3 مليارات دولار.

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال ترؤسه لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والمنعقدة حاليا في الرياض.

وقال قابيل: “إن الفترة الراهنة تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة”.

وأشار إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

